万科去年销售额增长26%至2151亿元 近期新增两块土地储备

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透上海12月6日 - 中国最大房地产企业之一的万科(000002.SZ)(2202.HK)周二公布2014年销售业绩，去年全年销售金额达2,151.3亿元人民币，同比增长25.9%，其中12月单月销售金额达250.3亿元。万科近期还增加了两块土地储备。
其竞争对手上海绿地集团上周日晚间发布其去年全年实现预销售金额2,408亿元，同比增长50%。这意味着万科保持了多年的国内房企老大的位置被绿地集团夺去。
万科公告并称，近一个月来其获得的两个土地储备，按项目权益共需支付土地款48.69亿元。其中深圳地铁红树湾项目，项目用地面积约6.8万平方米，计容积率建筑面积约41.9万平方米。万科拥有该项目49%权益，需支付权益款约45.30亿元。
万科A股周一收报14.91元，过去一个月累计上涨30%。（完）
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(发稿 林琦；审校 曾祥进)
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