万科1月销售额同比下滑16%至232亿元 近期新增七个项目

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透上海2月5日 - 中国最大房地产企业之一的万科(000002.SZ)(2202.HK)周四公布1月销售情况，当月销售金额232.1亿元人民币，同比下降16.1%；销售面积为196万平方米，同比微增0.7%。
公告并称，万科近一个月来新增七个项目，包括上海和南京各两个，杭州、徐州以及扬州各一个，共需支付地价款约68.8亿元。
万科去年全年销售金额达2,151.3亿元，同比增长25.9%，其中12月单月销售金额达250.3亿元。
万科A股周三收报12.80元，过去一个月累计下滑7.91%。（完）
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(发稿 边竞；审校 张喜良)
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