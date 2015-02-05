版本:
中国
中国财经 | 2015年 2月 5日 星期四 09:14 BJT

万科1月销售额同比下滑16%至232亿元 近期新增七个项目

路透上海2月5日 - 中国最大房地产企业之一的万科(000002.SZ)(2202.HK)周四公布1月销售情况，当月销售金额232.1亿元人民币，同比下降16.1%；销售面积为196万平方米，同比微增0.7%。

公告并称，万科近一个月来新增七个项目，包括上海和南京各两个，杭州、徐州以及扬州各一个，共需支付地价款约68.8亿元。

万科去年全年销售金额达2,151.3亿元，同比增长25.9%，其中12月单月销售金额达250.3亿元。

万科A股周三收报12.80元，过去一个月累计下滑7.91%。（完）

欲了解详情，可点选深圳证交所网站 here

(发稿 边竞；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐