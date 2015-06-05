万科5月销售额同比增逾40% 将积极拓展消费地产和产业地产

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月5日 - 中国最大房地产企业之一的万科(000002.SZ)(2202.HK)周五公布5月销售情况，当月实现销售金额206.7亿元人民币，同比增长42.2%。万科还表示，未来公司在住宅和商业地产之外，将积极拓展消费地产和产业地产。
公告显示，5月公司销售面积为165.1万平方米，同比增34.3%。今年前五月，公司累计实现销售面积707.1万平方米，销售金额847.6亿元，分别同比增长9.2%和4.0%。
万科表示，公司未来将在住宅和传统商办地产之外，积极拓展消费地产、产业地产，以及地产延伸业务。其中，物流地产是产业地产业务重点方向之一。
公告并称，公司近一个月新增四个住宅和商业地产项目，分别位于天津、广州、南昌和成都，共需支付地价款约55.3亿元。公司还新增贵阳和武汉两个物流地产项目，需支付地价款0.75亿元。
万科去年全年销售金额达2,151.3亿元，同比增长25.9%，其中12月单月销售金额达250.3亿元。
万科A股周四收报14.99元，过去一个月累计上涨3.02%。（完）
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(发稿 吕雯瑾／林琦；审校 曾祥进)
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