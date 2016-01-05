万科去年全年销售增逾两成 重大资产重组事项工作正常推进

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月5日 - 中国最大房地产开发商--万科(000002.SZ)(2202.HK)周一晚间公告称，去年公司累计实现销售金额2,614.7亿元人民币，同比增长21.54%，且近期新增21个地产开发项目，大部分位于一二线城市。
万科同时表示，公司的重大资产重组事项的相关工作正常推进，除在去年12月25日就有关可能交易与一位潜在交易对手签署合作意向书外，还与其他潜在对手方正在进行谈判和协商。公司股票将继续停牌。
万科披露，近期公司在广州、深圳和上海三个一线城市各获两个地产开发项目，还在福州、厦门、杭州和宁波等多个二线城市获得十余个地产项目。其中广州亨元岗项目地块净用地面积约12.7万平方米，计容积率建筑面积约36.9万平方米，万科拥有该项目全部权益，需支付地价款约37.90亿元。
公告称，2015年12月份万科实现销售面积247.0万平方米，销售金额332.4亿元。2015年全年万科累计实现销售面积2,067.1万平方米。
据中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新数据，万科去年销售额列国内房地产商首位，恒大地产(3333.HK)和绿地集团(600606.SS)列第二和第三。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)