万科9月销售额超250亿元 环比止跌增长26.8%

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海10月10日 - 中国大型房企万科(000002.SZ)(2202.HK)周一发布9月销售数据，当月实现销售面积213.4万平方米，销售金额同比增长3.9%至253.8亿元，环比则增长26.8%，扭转前几个月的跌势。
公司并称，今年前九个月累计实现销售面积1,992.1万平方米，销售金额2,629亿元。
万科8月销售金额200.1亿元，此前7月和6月的数据分别为274.4亿和424.0亿元
2015年9月份公司实现销售面积184.2万平方米，销售金额244.2亿元。当年1~9月份累计实现销售面积1,439.8万平方米，销售金额1,804.7亿元。
另外，自8月份销售简报披露以来公司新增加项目5个，位于厦门、佛山等地，需支付地价款总额41.35亿元。
万科A国庆节前最后一个交易日收报26.17元，过去一个月上涨15.5%。(完)
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(发稿 徐永 审校 曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。