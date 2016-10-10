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中国财经 | 2016年 10月 10日 星期一 09:22 BJT

万科9月销售额超250亿元 环比止跌增长26.8%

路透上海10月10日 - 中国大型房企万科(000002.SZ)(2202.HK)周一发布9月销售数据，当月实现销售面积213.4万平方米，销售金额同比增长3.9%至253.8亿元，环比则增长26.8%，扭转前几个月的跌势。

公司并称，今年前九个月累计实现销售面积1,992.1万平方米，销售金额2,629亿元。

万科8月销售金额200.1亿元，此前7月和6月的数据分别为274.4亿和424.0亿元

2015年9月份公司实现销售面积184.2万平方米，销售金额244.2亿元。当年1~9月份累计实现销售面积1,439.8万平方米，销售金额1,804.7亿元。

另外，自8月份销售简报披露以来公司新增加项目5个，位于厦门、佛山等地，需支付地价款总额41.35亿元。

万科A国庆节前最后一个交易日收报26.17元，过去一个月上涨15.5%。(完)

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(发稿 徐永 审校 曾祥进)

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