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中国财经 | 2012年 4月 5日 星期四 18:40 BJT

万科3月销售115亿元 同比升逾两成

路透上海4月5日电---中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ周四称,3月销售面积和销售金额同比、环比均有所上升.其中当月实现销售面积109.9万平方米,环比上升52.6%,同比上升31.6%;当期销售金额115.2亿元人民币,环比上升56.9%,同比上升23.5%.

万科新闻稿显示,今年第一季度累计实现销售面积300.9万平方米,销售金额310.7亿元.但其未提供同比数据.

此前万科2月销售同比出现上涨,但环比下降.

新闻稿引述万科董事会秘书谭华杰称,销售同比增长,一方面受去年同期基数较低的影响;另一方面,今年以来,首套购房按揭贷款额度紧张的情况有所缓解,为首次购房需求的释放提供了条件.

他并表示,北京、上海、深圳、广州、天津等14个主要城市一季度新增住宅批准预售面积同比下降近两成,仅与近年来同期供应规模最低的2009年一季度持平,其中一线城市更甚.而开发企业融资渠道严格受限,投资能力受到影响,预计後续新增供应能力可能持续下降.

此外,新闻稿还指出,万科在3月没有新增土地.

万科A股周四收报8.36元,近三个月累计上涨10.84%.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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