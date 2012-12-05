万科11月销售额同比激增106.6%

中国以规范投行类业务为抓手 全面落实承销保荐责任--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席李超周日表示，今年将加强监管守住不发生系统性金融风险的底线。要以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任，提升中介机构自身质量和服务质量，切实服务好实体经济。并不断丰富金融产品，更好服务广大居民财富管理。
路透北京12月5日电---中国最大的房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ公告称,11月实现销售面积143.6万平方米;销售额171.3亿元人民币;据路透计算,同比锐增106.6%,环比增长25.0%.
据此前数据显示,万科去年11月份实现销售金额82.9亿元.今年10月则为137亿元.
公告显示,公司1-11月累计实现销售面积1,178.8万平方米,销售金额1,271.5亿元;去年同期的累计销售金额为额1,157.2亿元.
公告还表示,近期公司新增12个项目,其中涉及金额逾10亿的有两个,即宁波江东区戎家2#地块和重庆沙坪坝区凤鸣山项目,分别需支付地价款约14.4亿元和13亿元.
万科此前表示,下半年公司推盘将明显超过上半年,环比上升幅度可能超过40%;公司并将致力实现持续增长,理论上推盘量将会逐年上升,但预期行业利润率趋势将向下.
万科三季度实现净利润13.5亿元,同比增长123.54%;前三季净利润同比增41.74%,为50.8亿元.
万科A股周二收报8.95元,过去一个月累计上涨3.47%.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
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