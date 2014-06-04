万科前五月销售额同比增16% 事业合伙人成第二大股东

路透上海6月4日 - 中国最大房地产企业--万科企业股份有限公司(000002.SZ)周三公告称，前五个月销售金额为815.2亿元人民币，同比增长16.2%；此外公司事业合伙人的增持计划仍在进行，并跃升为第二大股东。

公告显示，1-5月该公司累计实现销售面积647.3万平方米，同比增长7%。单5月公司实现销售面积122.9万平方米，销售金额145.4亿元。

近一个月以来，万科新增加三块土地储备，共需支付地价款约13.75亿元，分别位于北京、沈阳和南宁三地。其中北京大兴黄村C2项目，计容积率建筑面积约9.5万平方米，万科拥有该项目50%权益，须支付地价款约3.82亿元。

自上周三开始启动的万科事业合伙人增持公司A股计划，已连续四个交易日每天均有增持动作。最新公告称，代表公司1,320名事业合伙人的深圳盈安财务顾问企业（有限合伙），通过集合资产管理计划周二又购入6,184.23万A股，占总股本的0.56%，平均购入价格为8.42元/股，共使用约5.21亿元资金。

昨日的增持与前三日一样，盈安合伙的资金部分来自其管理的经济利润奖金集体奖金帐户，剩余为引入融资杠杆融得的资金。盈安合伙表示，还将继续增持万科A股。

经统计，四日内盈安合伙共累计增持万科A股约1亿4,735万股，占总股本1.3%，合计使用资金12.45亿元，平均收购价格约8.45元。据此前国内媒体报导，万科事业合伙人的增持目标为公司总股本的10%。

事业合伙人制度是万科今年推出的举措，已于4月23日召开了事业合伙人创始大会，首批1,320位合伙人中，包括在公司任职的全部八名董事、监事、高级管理人员。

万科A周二收报8.40元；其B股200002.SZ因转H股进入现金选择权、行权申报等阶段，自周三起不再交易。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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