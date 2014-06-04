万科前五月销售额同比增16% 事业合伙人成第二大股东

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透上海6月4日 - 中国最大房地产企业--万科企业股份有限公司(000002.SZ)周三公告称，前五个月销售金额为815.2亿元人民币，同比增长16.2%；此外公司事业合伙人的增持计划仍在进行，并跃升为第二大股东。
公告显示，1-5月该公司累计实现销售面积647.3万平方米，同比增长7%。单5月公司实现销售面积122.9万平方米，销售金额145.4亿元。
近一个月以来，万科新增加三块土地储备，共需支付地价款约13.75亿元，分别位于北京、沈阳和南宁三地。其中北京大兴黄村C2项目，计容积率建筑面积约9.5万平方米，万科拥有该项目50%权益，须支付地价款约3.82亿元。
自上周三开始启动的万科事业合伙人增持公司A股计划，已连续四个交易日每天均有增持动作。最新公告称，代表公司1,320名事业合伙人的深圳盈安财务顾问企业（有限合伙），通过集合资产管理计划周二又购入6,184.23万A股，占总股本的0.56%，平均购入价格为8.42元/股，共使用约5.21亿元资金。
昨日的增持与前三日一样，盈安合伙的资金部分来自其管理的经济利润奖金集体奖金帐户，剩余为引入融资杠杆融得的资金。盈安合伙表示，还将继续增持万科A股。
经统计，四日内盈安合伙共累计增持万科A股约1亿4,735万股，占总股本1.3%，合计使用资金12.45亿元，平均收购价格约8.45元。据此前国内媒体报导，万科事业合伙人的增持目标为公司总股本的10%。
事业合伙人制度是万科今年推出的举措，已于4月23日召开了事业合伙人创始大会，首批1,320位合伙人中，包括在公司任职的全部八名董事、监事、高级管理人员。
万科A周二收报8.40元；其B股200002.SZ因转H股进入现金选择权、行权申报等阶段，自周三起不再交易。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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