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中国财经 | 2016年 5月 5日 星期四 09:23 BJT

万科4月房地产销售面积同比增81% 销售额同比翻倍

路透上海5月5日 - 中国最大房地产开发商--万科(000002.SZ)(2202.HK)周三晚公布，4月份实现销售面积264.2万平方米，同比增长80.6%%；销售金额356.5亿元人民币，增长翻倍。

万科同时还表示，2016年1~4月份公司累计实现销售面积809.9万平方米，销售金额1,108.9亿元。

此前数据显示，2015年4月份公司实现销售面积146.3万平方米，销售金额177.6亿元。2015年1~4月份公司累计实现销售面积542.0万平方米，销售金额641.0亿元

万科并披露，公司3月份销售简报披露以来在杭州、济南、长春、成都等城市新增加项目4个。

万科H股上日收报19.22港元，A股则继续停牌，停牌前收报24.43元人民币。

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(发稿 徐永 审校 曾祥进)

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