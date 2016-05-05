万科4月房地产销售面积同比增81% 销售额同比翻倍

大众汽车称2018年前不会与上汽集团签协议在中国生产奥迪
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透上海5月5日 - 中国最大房地产开发商--万科(000002.SZ)(2202.HK)周三晚公布，4月份实现销售面积264.2万平方米，同比增长80.6%%；销售金额356.5亿元人民币，增长翻倍。
万科同时还表示，2016年1~4月份公司累计实现销售面积809.9万平方米，销售金额1,108.9亿元。
此前数据显示，2015年4月份公司实现销售面积146.3万平方米，销售金额177.6亿元。2015年1~4月份公司累计实现销售面积542.0万平方米，销售金额641.0亿元
万科并披露，公司3月份销售简报披露以来在杭州、济南、长春、成都等城市新增加项目4个。
万科H股上日收报19.22港元，A股则继续停牌，停牌前收报24.43元人民币。
欲浏览更多详情请点选：here（完）
(发稿 徐永 审校 曾祥进)
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。
路透瑞士达沃斯/北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。