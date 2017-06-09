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中国财经 | 2017年 6月 9日 星期五 08:12 BJT

钜盛华再质押9,100万股万科A股股票 日前刚从鹏华解除质押

路透上海6月9日 - 中国万科A(000002.SZ)(2202.HK)周五公告，公司第一大股东宝能旗下钜盛华将9,100万股万科A股，周二(6日)质押予渤海国际信托，占公司总股本的0.82%。本月1日钜盛华刚将这部分股份从鹏华资产管理(深圳)有限公司手中解除质押。

公告显示，截至6月6日，钜盛华通过普通证券账户直接持有万科A股股票共计926,070,472股，占公司总股本8.39%，累计质押股数为926,070,462股，占公司总股本8.39%。这意味着钜盛华持有的万科A股仍几乎全数处于质押状态。

1月份深地铁通过受让华润及其下属公司持股，以371.71亿元人民币收购万科16.9亿A股股份，占总股本15.31%成为第二大股东。而宝能系共计持有万科25.4%股份，为第一大股东。

因大股东深圳市地铁集团正筹划受让万科股份，万科A股自周三(7日)起停牌，停牌前收报20.87元人民币，最近一个月累计上涨10.48%。(完)

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(发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)

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