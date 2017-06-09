钜盛华再质押9,100万股万科A股股票 日前刚从鹏华解除质押

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海6月9日 - 中国万科A(000002.SZ)(2202.HK)周五公告，公司第一大股东宝能旗下钜盛华将9,100万股万科A股，周二(6日)质押予渤海国际信托，占公司总股本的0.82%。本月1日钜盛华刚将这部分股份从鹏华资产管理(深圳)有限公司手中解除质押。
公告显示，截至6月6日，钜盛华通过普通证券账户直接持有万科A股股票共计926,070,472股，占公司总股本8.39%，累计质押股数为926,070,462股，占公司总股本8.39%。这意味着钜盛华持有的万科A股仍几乎全数处于质押状态。
1月份深地铁通过受让华润及其下属公司持股，以371.71亿元人民币收购万科16.9亿A股股份，占总股本15.31%成为第二大股东。而宝能系共计持有万科25.4%股份，为第一大股东。
因大股东深圳市地铁集团正筹划受让万科股份，万科A股自周三(7日)起停牌，停牌前收报20.87元人民币，最近一个月累计上涨10.48%。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
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路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。