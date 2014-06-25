万科称正与国际投资者商讨出售策略性股份

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月24日
路透4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.88528人民币)
路透香港6月25日 - 中国房地产龙头--万科(000002.SZ)周三称，正与包括基金及房地产商等国际投资者，商讨出售策略性股份。
万科董事长王石在公司H股(2202.HK)挂牌仪式后对记者作以上表示。
王石还称，中国房地产市场目前有调整的必要，调整时间可能要2-4年。
万科H股首日挂牌股价造好，盘中最高报13.66港元，较其A股周二收盘价8.09元人民币（折合约10.06港元）溢价近36%。香港时间11:05报13.26港元，其A股则报8.06元人民币。(完)
(记者 詹颖颐；撰写 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。
路透北京4月24日 - 针对保监会近日下发通知要求严防严管严控保险市场违法违规行为，新华社周一发表评论称，治理保险乱象，既要有“风险清单”，更要有“问责清单”；监管者则应切实负起监管责任，严防监守自盗，并对一切违法行为敢于亮剑，严防内外勾结干扰监管工作正常进行。