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中国财经 | 2014年 6月 25日 星期三 12:00 BJT

万科称正与国际投资者商讨出售策略性股份

路透香港6月25日 - 中国房地产龙头--万科(000002.SZ)周三称，正与包括基金及房地产商等国际投资者，商讨出售策略性股份。

万科董事长王石在公司H股(2202.HK)挂牌仪式后对记者作以上表示。

王石还称，中国房地产市场目前有调整的必要，调整时间可能要2-4年。

万科H股首日挂牌股价造好，盘中最高报13.66港元，较其A股周二收盘价8.09元人民币（折合约10.06港元）溢价近36%。香港时间11:05报13.26港元，其A股则报8.06元人民币。(完)

(记者 詹颖颐；撰写 梁慧仪; 审校 张喜良)

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