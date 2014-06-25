万科称正与国际投资者商讨出售策略性股份

中国钢铁产能过剩的基本面未完全改变 仍需去产能、去杠杆--中钢协

路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。