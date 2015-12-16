钜盛华上周以约52.5亿元人民币增持万科H股 持股比例升至22.4%

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港12月16日 - 据香港联交所资料，深圳市钜盛华股份有限公司上周四和周五（10-11日）斥资约52.5亿元人民币增持万科(2202.HK)(000002.SZ)H股，持股比例由20.01%升至22.45%。
联交所权益披露资料显示，深圳宝能系成员--钜盛华股份于本月10日在场内按每股平均价19.33元人民币买入约1.914亿股万科H股，并于翌日按每股平均价19.728元人民币买入约7,864万股万科H股。
本月上旬，钜盛华股份增持万科5.49亿A股，使得其与一致行动人前海人寿（均为宝能系成员）的持股占比达到20.008%，成为公司第一大股东。而在这次增持万科H股后，钜盛华持有万科好仓比例，由原来的约20.01%升至22.45%。
在深圳钜盛华及其一致行动人前海人寿增持万科,并成为后者第一大股东后，深圳证交所上周对钜盛华发出关注函，要求其及财务顾问在本周一之前对多个事项进行补充说明，包括钜盛华通过多个资产管理计划持有的万科股票，是否拥有表决权。
万科稍早在深交所公告称，钜盛华就其最近一次举牌所涉及的问题对深交所询问函进行正面回复称，为了取得万科4.97%股份，共动用七个资产管理计划，所支付的资金总额为96.52亿元，同时七大资管计划存续期内表决权明确全部归属钜盛华。
万科H股今天收高3.32%，报21.8港元，其A股则跌4.22%，报20.19元人民币。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。