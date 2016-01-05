万科申请周三恢复H股买卖但A股继续停牌 提示不要依据媒体报导

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透1月5日 - 停牌应对宝能系收购的中国大型房地产企业万科(000002.SZ)周二晚间公告称，已向联交所提出申请，于2016年1月6日早上9时开始恢复其H股买卖，但A股股份将维持停牌。
万科发布的声明称，“公司注意到香港地区和中国大陆媒体最近作出有关本公司及潜在重大资产重组的揣测性新闻报导。本公司从未授权任何此类新闻报导的刊发，并希望提醒股东及投资者应仅依据本公司于其官方网站、联交所、深圳证券交易所网站刊载由本公司发出公告之内容，而非依据任何新闻报导内任何人发表之任何言论或以其他形式之媒体传播所述有关潜在重大资产重组之进一步发展或本公司其他事项。”
声明指出，“公司目前筹划的潜在重大资产重组较为复杂。本公司及各相关方正在继续协商潜在重大资产重组之条款。潜在重大资产重组事项可能会或可能不会继续进行，若其继续进行，或受条件限制、需获监管机构的批准及股东的批准。在此期间，本公司提醒股东及投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。”
万科H股在停牌前收报22.90港元，A股在停牌前收报24.43元人民币。（完）
欲浏览万科在香港联交所发布的声明全文，请点击(here)
(发稿 李军；审校 母红)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)