万科申请周三恢复H股买卖但A股继续停牌 提示不要依据媒体报导

路透1月5日 - 停牌应对宝能系收购的中国大型房地产企业万科(000002.SZ)周二晚间公告称，已向联交所提出申请，于2016年1月6日早上9时开始恢复其H股买卖，但A股股份将维持停牌。

万科发布的声明称，“公司注意到香港地区和中国大陆媒体最近作出有关本公司及潜在重大资产重组的揣测性新闻报导。本公司从未授权任何此类新闻报导的刊发，并希望提醒股东及投资者应仅依据本公司于其官方网站、联交所、深圳证券交易所网站刊载由本公司发出公告之内容，而非依据任何新闻报导内任何人发表之任何言论或以其他形式之媒体传播所述有关潜在重大资产重组之进一步发展或本公司其他事项。”

声明指出，“公司目前筹划的潜在重大资产重组较为复杂。本公司及各相关方正在继续协商潜在重大资产重组之条款。潜在重大资产重组事项可能会或可能不会继续进行，若其继续进行，或受条件限制、需获监管机构的批准及股东的批准。在此期间，本公司提醒股东及投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。”

万科H股在停牌前收报22.90港元，A股在停牌前收报24.43元人民币。（完）

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