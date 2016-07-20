万科连跌令宝能系部分资管计划跌破预警线 已进行补仓--财新

路透上海7月20日 - 中国大型房企万科A(000002.SZ)复牌半个月，股价已跌去三成。以资管计划杠杆收购万科股票的宝能系，正面临部分资管计划跌破预警线的局面。财新网周二稍晚报导称，宝能已对其中一个资管计划进行了补仓。

报导称，万科A在周一收于17.43元人民币/股，跌破泰信1号资产管理计划的预警线。由于相关资管计划被冻结12个月，因此在当日收盘后，作为劣后级客户的宝能只能选择补充保证金。据了解，宝能已经对泰信1号资管计划补充了保证金。

报导称，按万科(2202.HK)在周二下午公布的举报信，“泰信1号”的优先级资金来自民生银行(600016.SS)(1988.HK)，该资管计划的预警线在18.22元/股，平仓线在16.19元/股，粗略估算钜盛华至少需要补充几千万元保证金。

此外，钜盛华“广钜2号资产管理计划”的平仓股价为17.65元/股，目前万科股价已破该资管计划的预警线。但广钜2号为半仓，因此还有回旋余地，危险性不足。因此，目前有平仓风险的为“泰信1号”，若万科再跌5%，就会再次出现资管计划破平仓线。

万科A周二收报17.11元。收盘后，万科表示已向证监会等监管部门举报，提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为。

万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。（完）