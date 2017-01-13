万科A盘初逼近涨停 二股东华润将持股转让予深地铁集团

路透上海1月13日 - 中国大型房企万科A(000002.SZ)周五早盘初逼近涨停，因公司第二大股东华润将持股全部转让予深圳地铁集团，市场人士预期公司股权纷争近期有望得到解决。

开盘13分钟，万科A报22.36元人民币，涨1.96元或9.61%，稍早最高至22.40元，其涨停价为22.44元；万科H股(2202.HK)报19.54港元，涨5.05%，盘中最高至20.2港元，升幅达8.6%。

万科股权纷争有了新进展，第二大股东华润股份及其子公司将所持万科15.31%股份全部转让给深圳地铁集团，转让价格为371.71亿元；而第三大股东中国恒大(3333.HK)迅即表示，近期无意增持万科股份。（完）