万科A盘初逼近涨停 二股东华润将持股转让予深地铁集团

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海1月13日 - 中国大型房企万科A(000002.SZ)周五早盘初逼近涨停，因公司第二大股东华润将持股全部转让予深圳地铁集团，市场人士预期公司股权纷争近期有望得到解决。
开盘13分钟，万科A报22.36元人民币，涨1.96元或9.61%，稍早最高至22.40元，其涨停价为22.44元；万科H股(2202.HK)报19.54港元，涨5.05%，盘中最高至20.2港元，升幅达8.6%。
万科股权纷争有了新进展，第二大股东华润股份及其子公司将所持万科15.31%股份全部转让给深圳地铁集团，转让价格为371.71亿元；而第三大股东中国恒大(3333.HK)迅即表示，近期无意增持万科股份。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。