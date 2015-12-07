钜盛华增持万科5.49亿A股 宝能系成为后者第一大股东

路透上海12月7日 - 中国最大房地产企业之一的万科企业股份有限公司(000002.SZ)(2202.HK)周日晚间公告称，深圳市钜盛华股份有限公司近日增持万科5.49亿A股，使得其与一致行动人前海人寿（均为宝能系成员）的持股占比达到20.008%，成为公司第一大股东。

不过万科亦指出，公司股权结构分散，不存在控股股东和实际控制人。根据相关法规，虽然公司第一大股东发生变更，但公司目前仍不存在控股股东和实际控制人。

钜盛华持有前海人寿51%股份，而钜盛华的控股股东为深圳市宝能投资集团有限公司，宝能投资及其子公司在国内资本市场较为活跃，被外界称之为“宝能系”。

钜盛华在公告中指出，此次增持是出于对万科A未来发展前景的看好。在未来12个月内，不排除进一步增持或减持万科A股份的可能性。

此前，前海人寿和钜盛华已多次增持股份，8月时一度超过20年来始终位居万科第一大股东地位的华润股份，华润之后亦进行增持。据三季报，截止9月底，华润股份持股为15.23%，为第一大股东，超过钜盛华及前海人寿合计持股15.04%。

万科因股权较为分散且质地优良，容易成为社会资本图谋并购的目标。此前，万科管理层已开始不断从二级市场购入股份，今年1月，代表公司事业合伙人的深圳盈安财务顾问企业持股比例达到4.48%。

万科A股上周五收报18.98元，过去一个月累计上涨34.8%。（完）