宝能系明确反对万科重组预案 预案通过前景堪忧

路透上海6月24日 - 在上周万科(000002.SZ)(2202.HK)公布定向增发A股向深圳地铁购地的重组预案后，万科两大股东--深圳钜盛华和前海人寿（均为宝能集团旗下公司，合称宝能系）周四稍晚发布联合声明称，明确反对该重组预案，后续其将在股东大会表决上行使股东权利。

此前，代表万科第一大股东华润的三位董事已在董事会上对该预案投出反对票，据上海证券报周五报导，在宝能系发表声明后，华润重申其反对该预案的立场。由于宝能系和华润目前合计持有万科39.53%股权，因此未来重组预案能在万科股东大会通过的前景堪忧。

停牌半年的万科上周日公告称，公司拟向深圳地铁非公开发行逾28.72亿股A股，购买其所持前海国际100%股权，初步交易价格为456.13亿元人民币。交易完成后深圳地铁将持股20.65%，成为万科新的第一大股东。

宝能集团网站刊登的联合声明称，该预案将大幅摊薄现有股东权益和上市公司收益，因此他们明确反对。

声明还指出，万科董事会未能均衡代表股东利益，独立董事丧失独立性，未能诚信履职；万科监事会对董事会出现的种种问题未能尽到监督及纠正的的职责，万科已实质成为内部人控制企业，违背公司治理的基本要求，不利于公司长期发展和维护股东权益。

“上述立场和意见是基于全体股东利益考虑和上市公司规范公司治理的发展需要，不针对任何团体或个人，希望得到全体股东的支持。”声明称。

在上周五万科董事会上，代表华润的董事对该方案投出反对票，理由是在万科定向增发价格过低；而且完全可以债项融资，不需要增发股份摊薄现有股东利益。据上证报报导，华润最新表态是支持万科与深圳地铁的业务合作，但反对这次重组预案。对万科董事会在审议及表决重组预案过程中所存在的问题，已向监管机构发函反映，并质疑预案审议过程的合规性及议案通过的有效性。

万科独立董事华生周五亦在上证报头版撰文披露万科董事会的更多细节，他还建议，在万科股票复牌前，尽可能全面公开地披露关系到现有股东和潜在投资者切身利益的真实信息。

深圳证券交易所周三对万科重组案发出问询函，要求万科对其独立董事张利平回避表决的具体原因、本次置入土地的估值方法以及重组后H股如何满足香港联交所公众持股比例最低要求等作出回复，要求公司在本周五前将有关说明材料递交深交所。

万科A股目前仍在停牌中，等待深交所对重组材料进行事后审核，亦未确定审议该方案的股东大会召开日期。根据相关法律规定，增发股份等重大事项需出席股东会三分之二以上的股东同意。

万科A股自去年12月中停牌，筹划相关重组事项，停牌前收报24.43元，期间其H股仍正常交易，H股周四收报17.2港元。（完）