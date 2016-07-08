深交所要求万科核实华润深铁收购宝能所持股份的媒体报道

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海7月8日 - 近日有媒体报道华润和深圳地铁将溢价收购宝能系所持有的万科(000002.SZ)股份，深圳证交所周五向万科发出关注函，要求万科向报道所提及的相关方核实后作出说明。
此前多家媒体报道称，华润、深铁将溢价收购宝能系所持有的万科股份，华润、深铁分列第一和第二大股东，万科(2202.HK)将转变为国有控股企业。同时，万科通过自媒体称毫不知情。
深交所关注函要求万科向其大股东华润及其一致行动人、钜盛华及其一致行动人和深圳地铁集团及其一致行动人核实，并补充履行信息披露义务。以及在自媒体发布信息前，万科就媒体报导的向有关当事人的问询情况。深交所要求万科在下周二前将相关说明函告深交所公司部。
万科A周五收报18.75元，跌0.07元或0.37%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。