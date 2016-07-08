深交所要求万科核实华润深铁收购宝能所持股份的媒体报道

路透上海7月8日 - 近日有媒体报道华润和深圳地铁将溢价收购宝能系所持有的万科(000002.SZ)股份，深圳证交所周五向万科发出关注函，要求万科向报道所提及的相关方核实后作出说明。

此前多家媒体报道称，华润、深铁将溢价收购宝能系所持有的万科股份，华润、深铁分列第一和第二大股东，万科(2202.HK)将转变为国有控股企业。同时，万科通过自媒体称毫不知情。

深交所关注函要求万科向其大股东华润及其一致行动人、钜盛华及其一致行动人和深圳地铁集团及其一致行动人核实，并补充履行信息披露义务。以及在自媒体发布信息前，万科就媒体报导的向有关当事人的问询情况。深交所要求万科在下周二前将相关说明函告深交所公司部。

万科A周五收报18.75元，跌0.07元或0.37%。（完）