深交所分别向万科和钜盛华发出监管函 要求完善信息披露

路透北京7月21日 - 中国深圳证交所周四称，针对万科(000002.SZ)(2202.HK)近日向非指定媒体透露未公开重大信息，对公司采取发出监管函、对主要负责人进行监管谈话等措施，要求万科完善信息披露。

深交所网站公告显示，其亦向深圳市钜盛华股份有限公司采取发出监管函、对主要负责人进行监管谈话等措施，因钜盛华分别于2015年12月、2016年7月披露拥有万科企业股份有限公司股份权益的《详式权益变动报告书》，但至目前仍未按照信息披露的相关要求，将相关备查文件的原件或有法律效力的复印件备置于上市公司住所。

深交所称，7月20日，万科披露《关于媒体报导的说明公告》称，确于7月18日和19日通过电子邮件、现场提交和邮寄快件等方式，向监管部门提交了《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》。但万科于7月19日向非指定媒体透露了《报告》全文这一未公开重大信息。

在该份报告中，万科向证监会举报宝能资管计划违法违规，并提请监管机构核查钜盛华增持万科股份过程中连续交易、约定交易、尾市交易等证券市场操纵行为。万科认为钜盛华及其控制的九个资管计划违反上市公司信息披露规定，恳请监管部门启动核查，对核实的违法违规行为予以查处。[nL4S1A52ZH]

近日，万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。（完）

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