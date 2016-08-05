深交所发关注函要求万科自查是否私下泄露恒大购股信息

路透北京8月5日 - 在恒大集团(3333.HK)斥资逾91亿元人民币购入中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)约4.68%股权后，深圳证交所周五就此发出关注函，要求万科自查并就是否存在私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露恒大拥有万科股份权益情况作出说明。

深交所要求万科(2202.HK)并就公司股东名册保管、查阅等内部制度的制订和执行情况，近期股东申请查阅股东名册情况作出说明。

深交所并要求万科向恒大核实后说明，恒大或与其相关人员是否直接或间接向市场发布“否认公司或许家印以个人名义买万科”等不实言论。如是，发布相关言论与恒大附属企业买入万科股票间的关系，恒大及附属企业是否存在利用不实言论交易万科股票的情况。

此外，深交所还要求恒大自查，恒大及一致行动人与万科的前十大股东及一致行动人之间，是否存在协议、其他安排等形式共同扩大所能够支配万科股份表决权数量的行为或者事实，并对照《上市公司收购管理办法》逐项说明是否互为一致行动人及其理由。

周四盘后恒大集团公告称，迄今已在市场上收购约5.17亿股万科A股，占后者已发行股本总额约4.68%，涉及总代价约91.1亿元人民币。万科A股周四收报涨停，今日亦一度接近涨停，最终收升6.51%。

万科控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。目前宝能系持股万科达25%。

至于新加入＂战团＂的恒大，过去一年多以来收购频频，当中亦包括香港及内地的上市公司，包括内地房地产项目、香港甲级商厦、寿险资产、盛京银行(2066.HK)、国企房地产商--嘉凯城集团(000918.SZ)等。（完）

参看细节，请点击深交所网站：here（完）