万科与深圳地铁资产重组预案获董事会通过 拟定增逾28亿A股

路透北京6月18日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周五晚间公告，其与深圳地铁集团的资产重组预案获董事会通过，公司拟向深圳地铁非公开发行逾28.72亿股A股，购买其所持前海国际100%股权，交易完成后深圳地铁将持股20.65%，成为万科第一大股东。

根据该预案，本次交易初步交易价格为456.13亿元人民币，万科将以发行股份的方式支付全部交易对价，初步确定对价股份的发行价格为每股15.88元。

不过此次董事会表决并不十分顺利，公告显示，来自华润股份的三名董事--乔世波、魏斌和陈鹰均投下反对票，张利平独立董事则因潜在关联与利益冲突而回避表决，同意票数为七票。

万科表示，本次交易完成后，公司主营业务仍为房地产开发和物业服务。本次交易有助于拓展“轨道+物业”模式，助力产品升级，增强公司长期盈利能力；充分发挥与地铁集团协同效应；增加深圳核心地区的项目储备、丰富产品线，提高公司的市场竞争力。

在过去半年多时间里，万科一直处于股权争夺的漩涡之中。公告显示，本次交易完成后，去年底引爆收购大战的“宝能系”--深圳市钜盛华及其一致行动人对万科的持股比例由定增前的24.29%降至19.27%；华润股份持股则由15.24%降至12.1%。

根据深交所相关政策规定，监管机构在收到上市公司提交的重组方案后，最多需要10个工作日左右的时间审查并回复预案。万科称，因深交所将对本次交易进行事后审核，公司A股下周一(20日)起将继续停牌。

根据重组预案，本次交易的定价、发行数量尚需根据标的资产的最终交易价格进行调整。本次交易的定价、对价股份的发行价格以及发行数量尚需经万科再次召开董事会审议、全体股东大会及类别股东会审议通过予以最终确定，并经中国证监会核准。

万科A股自去年12月中开始停牌，筹划相关重组事项，停牌前收报24.43元。（完）