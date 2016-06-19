万科与深圳地铁资产重组预案获董事会通过 拟定增逾28亿A股

人民币大幅收涨 因美元回调且机构结汇盘增加
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透北京6月18日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周五晚间公告，其与深圳地铁集团的资产重组预案获董事会通过，公司拟向深圳地铁非公开发行逾28.72亿股A股，购买其所持前海国际100%股权，交易完成后深圳地铁将持股20.65%，成为万科第一大股东。
根据该预案，本次交易初步交易价格为456.13亿元人民币，万科将以发行股份的方式支付全部交易对价，初步确定对价股份的发行价格为每股15.88元。
不过此次董事会表决并不十分顺利，公告显示，来自华润股份的三名董事--乔世波、魏斌和陈鹰均投下反对票，张利平独立董事则因潜在关联与利益冲突而回避表决，同意票数为七票。
万科表示，本次交易完成后，公司主营业务仍为房地产开发和物业服务。本次交易有助于拓展“轨道+物业”模式，助力产品升级，增强公司长期盈利能力；充分发挥与地铁集团协同效应；增加深圳核心地区的项目储备、丰富产品线，提高公司的市场竞争力。
在过去半年多时间里，万科一直处于股权争夺的漩涡之中。公告显示，本次交易完成后，去年底引爆收购大战的“宝能系”--深圳市钜盛华及其一致行动人对万科的持股比例由定增前的24.29%降至19.27%；华润股份持股则由15.24%降至12.1%。
根据深交所相关政策规定，监管机构在收到上市公司提交的重组方案后，最多需要10个工作日左右的时间审查并回复预案。万科称，因深交所将对本次交易进行事后审核，公司A股下周一(20日)起将继续停牌。
根据重组预案，本次交易的定价、发行数量尚需根据标的资产的最终交易价格进行调整。本次交易的定价、对价股份的发行价格以及发行数量尚需经万科再次召开董事会审议、全体股东大会及类别股东会审议通过予以最终确定，并经中国证监会核准。
万科A股自去年12月中开始停牌，筹划相关重组事项，停牌前收报24.43元。（完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。
路透1月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88599人民币)