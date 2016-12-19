万科终止与深圳地铁资产重组 料不会对公司短期财务有不利影响

路透北京12月18日 - 中国大型房企万科(000002.SZ)(2202.HK)周日公告称，由于尚未就与深圳市地铁集团交易的具体方案达成一致意见，将终止发行股份购买深圳市地铁集团资产的预案。公司预计，终止交易对公司短期财务状况不会产生实质不利影响，本年内公司业绩仍保持稳健增长。

刊登在深交所网站公告称，本次交易预案公告后，公司部分主要股东公开表示对本次交易方案存在不同意见，公司与主要股东就本次交易的意义以及方案调整建议进行了多次洽谈，同时也与地铁集团保持密切沟通，但截至目前，各方尚未就本次交易的具体方案达成一致意见。

“考虑到公司A股股价自复牌以来波动较大，当前各方对本次交易方案的调整尚无法达成一致意见，继续推进方案的条件不成熟，基于谨慎性原则和对公司全体股东负责的态度，公司经研究认为，继续推进本次交易将面临重大不确定性。”公告称。

因此，为切实保护广大股东及公司的利益，“经与地铁集团协商，公司董事会同意公司终止本次交易事项并与地铁集团签署《万科企业股份有限公司与深圳市地铁集团有限公司之发行股份购买资产协议之终止协议》。”公告称。

万科表示，公司依然坚定看好“轨道+物业”模式的发展前景，未来公司将继续以“城市配套服务商”为发展方向，积极把握以轨道交通为先导的城市发展中的机会，围绕轨道交通进行业务探索和战略布局。

同时，公司也会继续保持和各类机构的沟通，探讨合作路径，寻求战略协同，发挥专业优势，深入践行“轨道+物业”的开发模式，进一步提升为股东创造价值的能力，实现可持续发展。

万科6月公布定向增发收购资产预案，公司拟向深圳地铁非公开发行逾28.72亿股A股，购买其所持前海国际100%股权，初步交易价格为456.13亿元人民币。交易完成后深圳地铁将持股20.65%，成为万科新的第一大股东。

万科A周五收报22.46元人民币，跌0.58%；过去一个月累计下跌15.81%。（完）

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