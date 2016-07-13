华润宝能及深铁均否认有关万科股份收购的报道--公告

路透上海7月13日 - 近日有媒体报道华润和深圳地铁将溢价收购宝能系所持有的万科(000002.SZ)(2202.HK)股份，相关各方在回复深圳证交所的关注函中，均对有关报道予以否认；此外宝能系公司还表示，相关债券发行计划正有序推进中。

周三刊登在深圳证交所网站的公告显示，华润称有关传闻并不属实；宝能系的钜盛华及其一致行动人前海人寿表示涉及两公司的报道内容并不属实；深圳地铁则称除已披露的重组相关信息外，并无其他对万科股权结构以及是否转变为国有控股企业事项的筹划。

此前多家媒体报道称，华润、深铁将溢价收购宝能系所持有的万科股份，华润、深铁分列第一和第二大股东，万科将转变为国有控股企业。随后万科通过自媒体称毫不知情。

万科公告并指出，考虑到近期社会上有关公司的报道、传言较多，将密切关注公共媒体关于公司的报道以及公司股票及其衍生品种的交易情况，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。

钜盛华和前海人寿的公告则表示，钜盛华及其相关关联机构分别在深圳证交所和上海证交所申请募集发行债券，主要系为了相关募资主题自身义务发展的资金需求，相关债券发行计划正依照募资主题自身的业务需求和市场情况有序推进，公司亦就此与交易所和成效机构保持着良好的沟通。

万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。

万科周二公告称，为快速提升公司在商业物业管理运营能力，公司与合作方计划收购黑石基金及其他独立第三方股东持有的特定商业地产公司的多数股权，万科拟出资约38.89亿元人民币。[nL4S19Y07N]

万科A周二收报18.12元，跌0.15元或0.82%；而在历经半年多的停牌后，万科上周复牌，周一和周二连续两日跌停，而宝能系成员深圳钜盛华上周二和上周三继续增持7,839.23万股万科A股，耗资约15.5亿元，使宝能系持股达到25%。（完）

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