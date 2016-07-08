宝能系控制人冀尽快平息万科纷争 王石相信市场力量--新华

路透上海7月8日 - 中国最大地产公司万科(000002.SZ)(2202.HK)控制权之争高度受关注。据新华社周五早间报道，万科第一大股东宝能系实际控制人姚振华称希望与各方坦承沟通，尽快平息万科纷争，而万科董事长王石表示相信市场力量。

在谈及万科事件未来走向时，姚振华表示，希望推动万科董事会与监事会的合理改组，选出能够为公司全体股东负责的董事会和监事会，推动万科成为真正具有优良治理结构的上市公司，回到依法治理的轨道上来。

“我们将本着对事不对人的态度，从大局出发，从全体股东利益出发，从万科长远发展出发，以最大的诚意与各相关方进行坦诚沟通，尽快平息纷争。我们相信万科一定能够顺利、平稳渡过此次事件，也相信万科的明天会更好。”姚振华说。

王石则乐观地表示，引入深圳地铁的方案董事会已通过，可以继续往前推进。重组方案最终还要召开股东大会决定，这个程序最快也要两三个月时间。因此，努力改变局面，万科应该说还有时间。

“我们相信市场的力量。”王石说，万科团队是非常优秀、尽责和自律的，应当摒弃鱼死网破的斗争哲学，在多元社会和市场经济的框架下，找到一种折中的、共赢的方案往前走。

万科事件角力的另一方华润表示，反对万科资产重组方案，对宝能罢免提案有异议，并称会从有利于万科发展的角度，考虑未来董事会、监事会的改组。

新华社报道还披露宝能系巨额收购资金的来源，据一份监管部门的核查报告，截止去年12月万科停牌前，宝能系动用约430亿元人民币资金，购入占比24.27%的万科股票，账面浮盈超230亿元。收购资金有自有资金62亿元，杠杆撬动资金262亿元，杠杆倍数4.19倍，其中银行理财和保险资金是宝能系筹资的主要来源，还包括融资融券、资管计划和收益互换等。

报导称，姚振华在提供给记者的书面回复中说，宝能资金实际杠杆倍数为1.7,最高不超过2，完全处于安全范围以内。

在历经半年多的停牌后，万科本周复牌，宝能系成员深圳钜盛华周二和周三继续增持7,839.23万股万科A股，耗资约15.5亿元，使宝能系持股达到25%。

万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。

万科A周四收报18.82元，本周一和周二则是连续两日跌停。（完）