宝能系钜盛华再质押0.37亿股万科A 累计股数占总股本8.39%

路透上海7月14日 - 继将在南玻A(000012.SZ)的股权质押后，宝能系钜盛华亦在进一步提高在万科A(000002.SZ)持股中的质押比例。万科周四公告称，钜盛华再质押3,735.73万股万科A给中国银河证券(6881.HK)，其累计质押股数占万科总股本的8.39%。

公告指出，周二（12日）钜盛华将持有的万科3,735.73万股无限售流通A股通过质押式回购方式质押给银河证券，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续，该部分股权质押期限自7月12日起至质押解除之日止。

而截至2016年7月12日，钜盛华通过普通证券账户直接持有万科股份约9,26亿股，占公司总股本的8.39%，基本全数进行质押。

公告并显示，周一（11日）钜盛华通过信用证券账户融资融券方式持有的3,735.731万股万科A股划回普通证券账户直接持有。

中国南玻集团股份有限公司周三公告称，股东钜盛华将持有的南玻集团无限售流通A股质押给银河证券，占南玻集团当前总股本的2.87%。

近日有媒体报导华润和深圳地铁将溢价收购宝能系所持有的万科2202.HK>股份，相关各方在回复深圳证交所的关注函中，均对有关报导予以否认；此外宝能系公司还表示，相关债券发行计划正有序推进中。

万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。

万科A周三收报18.32元，升0.20元或1.10%，结束此前连续四日跌势；而在历经半年多的停牌后，万科上周复牌，周一和周二连续两日跌停，而宝能系成员深圳钜盛华上周二和上周三继续增持7,839.23万股万科A股，耗资约15.5亿元，使宝能系持股达到25%。（完）

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