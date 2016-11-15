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中国财经 | 2016年 11月 15日 星期二 10:52 BJT

万科A股早盘突然大涨逾3% 受恒大继续增持消息刺激

路透上海11月15日 - 中国大型房地产企业--万科A(000002.SZ)周二早盘突然大涨逾3%，因香港联交所资料显示中国恒大(3333.HK)继续增持万科A股。

本地时间10:37，万科A报26.43元人民币，涨0.73元或2.84%，稍早曾至26.53元，涨幅达3.23%。

联交所权益披露资料显示，恒大上周四在场外以每股平均价27.92元人民币，买入7,366.392万股万科A股，涉资20.57亿元，使其持有A股好仓比例，由原来的9.4%升至10.16%；持有万科总股本比例，则由8.285%升至8.952%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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