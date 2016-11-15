万科A股早盘突然大涨逾3% 受恒大继续增持消息刺激

本地时间10:37，万科A报26.43元人民币，涨0.73元或2.84%，稍早曾至26.53元，涨幅达3.23%。

联交所权益披露资料显示，恒大上周四在场外以每股平均价27.92元人民币，买入7,366.392万股万科A股，涉资20.57亿元，使其持有A股好仓比例，由原来的9.4%升至10.16%；持有万科总股本比例，则由8.285%升至8.952%。（完）