万科A开盘继续跌停 公司控制权之争仍在发酵

路透上海7月5日 - 中国万科A(000002.SZ)周二开盘继续跌停，补跌效应仍在显现。不过万科控制权之争还在继续，持有万科股票近三十年的公司最大自然人股东刘元生周一稍晚在部分媒体刊登其举报信，对华润宝能提出质疑；而华润方面认为刘元生举报涉嫌造谣中伤，并搬出十余位法学家质疑万科有关重组的董事会决议的合法性。

万科A周二开盘报19.79元，跌2.20元；其周一复牌后即被巨量抛盘全日封住跌停板。万科H股(2202.HK)开盘报16.2港元，跌0.12%。

据新浪刊登的这封致中国证监会、银监会、保监会、国资委及香港联交所等监管机构的举报信，刘元生主要质疑华润和宝能系五大问题，包括宝能系与华润之间有多少重大利益关联，在哪些事项上达成一致行动交易等。

而深圳商报周二引述华润集团发言人的声明称，刘元生举报信造谣，将追究其法律责任。路透尚未联络到华润官方发言人评论。

而华润微信公众号则刊登近日13位权威法学专家对万科股权争议论证会结果，论证会后，专家们形成了四点法律意见，其中一条就是独立董事张利平提出回避表决不符合法律及万科公司章程，万科有关重组的董事会决议实际上并未有效完成，可请求法院撤消该决议。

万科此前公布与深圳地铁集团的重组方案，公司拟向深圳地铁非公开发行逾28.72亿股A股，购买其所持前海国际100%股权，初步交易价格为456.13亿元人民币。交易完成后深圳地铁将持股20.65%，成为万科新的第一大股东。不过这一方案获得万科现两大股东华润和宝能系的公开反对，宝能系还提议撤换万科现所有董事和监事成员。

万科周日晚公告称，董事会不同意宝能系成员、大股东深圳钜盛华提请召开股东大会审议撤换万科董事和监事的提案。

万科自去年12月18日下午起连续停牌，筹划资产重组事宜，期间股指震荡下跌，标杆指数沪综指.SSEC累计跌幅达18%，而万科H股并未连续停牌，半年多来的累计跌幅亦超三成。一些业内人士估计万科周一复牌后理论上有2-3个跌停，不过亦有市场人士指出，若其大股东之间的收购大战继续，万科股价跌幅可能不如预期那么大。（完）