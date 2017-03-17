万科大股东深地铁获恒大系委托 持有表决权超过宝能系

路透上海3月17日 - 中国大型地产商万科(000002.SZ)(2202.HK)的第一大股东纷争已进入后期。万科周四晚公告显示，其两大股东深圳地铁集团与中国恒大集团(3333.HK)之间达成战略合作，恒大集团下属企业将持有万科股份的表决权等授予深地铁，深地铁持有的股份表决权超过宝能系。

公告称，在未来一年内，恒大下属企业将持有万科股份的股份表决权、提案权及参加股东大会权利，不可撤消地委托给深地铁集团。

1月份深地铁通过受让华润及其下属公司持股，以371.71亿元人民币收购万科16.9亿A股股份，占公司总股本的15.31%，成为万科第二大股东。而恒大系共持有万科15.53亿A股，占后者总股本的14.07%。公告称，在协议签署后一年内，深地铁可行使表决权、提案权等的股份比例合计达29.38%，为目前拥有表决权比例最高的股东。

目前宝能系共计持有万科25.4%股份，为第一大股东。其余大股东中，安邦保险集团持股6.18%；万科管理层及员工分别透过两个资管计划持股4.14%和3.66%，万科工会持股0.61%。

公告还指出，恒大旗下九家子公司将持有的万科股份绝大部分，即15亿5,319.1万股万科A股，与中信证券(600030.SS)(6030.HK)进行质押式回购，质押期为一年。

据恒大此前公告，其收购万科股份的总代价为362.73亿元人民币。简单计算，中国恒大的持仓成本为每股23.35元。万科A周四收报21.27元。（完）