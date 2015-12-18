万科下午临时停牌 因筹划发行股份用于资产重组及收购

紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目 主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透上海12月18日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)周五刊登在深圳证交所公告称，因公司正在筹划股份发行，用于重大资产重组及收购资产，公司自周五下午起临时停牌。
万科(2202.HK)亦在联交所刊登公告，公司H股及与万科相关的结构性产品下午暂停买卖。
万科在周四收于涨停位后，周五早盘再封涨停位24.43元。
万科近期面临深圳钜盛华和前海人寿为代表的宝能系收购，后者的合计持股达22.45%，已成为万科的第一大股东。不过万科董事会主席王石在内部谈话中指出，不欢迎“宝能系”成第一大股东，因为其“信用不够”。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透北京1月19日 - 大众汽车中国区CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周四称，大众汽车计划2018年与中国安徽江淮汽车(JAC Motors)合作生产出首批汽车，期待双方的合资公司能在今年上半年获得政府批准。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，中国2016年全国房地产开发投资同比增长6.9%，增速高于前11月的6.5%；12月末商品房待售面积69,539万平方米，比11月末的69,095万平方米略有增加。