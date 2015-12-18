万科下午临时停牌 因筹划发行股份用于资产重组及收购

路透上海12月18日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)周五刊登在深圳证交所公告称，因公司正在筹划股份发行，用于重大资产重组及收购资产，公司自周五下午起临时停牌。

万科(2202.HK)亦在联交所刊登公告，公司H股及与万科相关的结构性产品下午暂停买卖。

万科在周四收于涨停位后，周五早盘再封涨停位24.43元。

万科近期面临深圳钜盛华和前海人寿为代表的宝能系收购，后者的合计持股达22.45%，已成为万科的第一大股东。不过万科董事会主席王石在内部谈话中指出，不欢迎“宝能系”成第一大股东，因为其“信用不够”。（完）