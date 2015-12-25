钜盛华上周五增持万科逾8000万股 持股升至24.26%--港交所

路透上海12月25日 - 中国大型房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)与“宝能系”的收购大战又有新进展。据香港联交所披露最新信息，“宝能系”重要成员深圳钜盛华上周五(18日)增持万科8,196.3万股，均价为每股23.304元人民币，其持股比例由之前披露的23.52%升至24.26%。

陷入收购大战的万科上周五仅交易半天即开始连续停牌，原因为公司正筹划重大资产重组。公司并预计在不超过30个自然日的时间内披露重组方案，即明年1月18日前披露相关信息。

而华润集团旗下华润信托周四亦刊登澄清公告，否认持有宝能地产股权，撇清与“宝能系”的关系。公告指出，该公司曾设立一信托计划，由其持有部分宝能地产股份。该信托计划已于今年6月结束，持有的宝能地产股份已于7月全部转出，并已在深圳联合产权交易所完成交割。

周四凌晨，万科发布声明欢迎安邦保险集团成为其重要股东，后者则回应表示将积极支持万科发展。外界将这番表态视为万科与安邦结盟，这使得万科管理层与“宝能系”的力量对比发生了明显的变化。

上周四至周五，安邦斥资约23亿元增持万科A股的股份，持有A股比例增至7.01%，约占万科总股本的6.18%。

而目前万科管理层事业合伙人制度运作平台--盈安合伙持股4.14%，原第一大股东华润及其子公司的持股合计为15.29%，以及长期与万科管理层“并肩作战”的个人股东刘元生持有1.21%，合计持股量约20.64%，再加上万科董事长王石等高管直接持股，合计持股要超过21%。

万科A在停牌前收报24.43元。（完）