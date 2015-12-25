钜盛华上周五增持万科逾8000万股 持股升至24.26%--港交所

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透上海12月25日 - 中国大型房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)与“宝能系”的收购大战又有新进展。据香港联交所披露最新信息，“宝能系”重要成员深圳钜盛华上周五(18日)增持万科8,196.3万股，均价为每股23.304元人民币，其持股比例由之前披露的23.52%升至24.26%。
陷入收购大战的万科上周五仅交易半天即开始连续停牌，原因为公司正筹划重大资产重组。公司并预计在不超过30个自然日的时间内披露重组方案，即明年1月18日前披露相关信息。
而华润集团旗下华润信托周四亦刊登澄清公告，否认持有宝能地产股权，撇清与“宝能系”的关系。公告指出，该公司曾设立一信托计划，由其持有部分宝能地产股份。该信托计划已于今年6月结束，持有的宝能地产股份已于7月全部转出，并已在深圳联合产权交易所完成交割。
周四凌晨，万科发布声明欢迎安邦保险集团成为其重要股东，后者则回应表示将积极支持万科发展。外界将这番表态视为万科与安邦结盟，这使得万科管理层与“宝能系”的力量对比发生了明显的变化。
上周四至周五，安邦斥资约23亿元增持万科A股的股份，持有A股比例增至7.01%，约占万科总股本的6.18%。
而目前万科管理层事业合伙人制度运作平台--盈安合伙持股4.14%，原第一大股东华润及其子公司的持股合计为15.29%，以及长期与万科管理层“并肩作战”的个人股东刘元生持有1.21%，合计持股量约20.64%，再加上万科董事长王石等高管直接持股，合计持股要超过21%。
万科A在停牌前收报24.43元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。