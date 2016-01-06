万科H股复牌开盘跌逾11% A股继续停牌

路透香港1月6日 - 停牌超过两周的万科(2202.HK)H股周三复牌，开盘跌11.35%，其A股则继续停牌，因正进行重大资产重组。

万科H股开盘报20.3港元，大市恒生指数.HSI则开低0.22%。

万科因筹划发行股份用于重大的资产重组及收购，于去年12月18日下午起停牌，惟周二突然公布已向香港联交所申请周三复牌，但A股股份将维持停牌，公司并提示不要依据媒体报导。（完）