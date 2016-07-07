万科大股东钜盛华再度举牌 宝能系持股达到25%

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海7月7日 - 不出意料，万科(000002.SZ)(2202.HK)大股东深圳钜盛华周三继续在二级市场上增持股票。据万科周三晚间公告，钜盛华及其一致行动人前海人寿保险（合称宝能系）共持有万科A股27.6亿股，占公司总股本的25%。
公告显示，周二和周三两天，钜盛华通过资产管理计划在二级市场增持万科A股7,839.23万股，占公司总股本的0.71%。
万科周二晚已公告，钜盛华当日斥资14.9亿元人民币增持万科A股7,529.3万股。这意味着，周三钜盛华增持量仅309.93万股，金额约6,000万元，这与周三万科全日201亿元的历史天量成交纪录相比，钜盛华的占比相当微小。
按目前法规，宝能系继续增持万科股权至25%并发出举牌公告后，在公告日及之后两日，宝能系不能交易万科A的股票。
万科A周三收报19.80元，涨0.01元或0.05%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。