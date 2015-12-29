万科拟以新发行股份及现金支付方式 收购潜在卖方目标资产

路透上海12月29日 - 停牌应对宝能系收购的中国大型房地产企业万科(000002.SZ)周二公告称，公司重大资产重组事项相关工作进一步正常推进，取得了一定进展，拟以新发行股份（A股或H股）及现金支付方式，收购潜在卖方持有的目标资产。

陷入收购大战的万科(2202.HK)12月18日仅交易半天即开始连续停牌，原因为公司正筹划重大资产重组。公司并预计在不超过30个自然日的时间内披露重组方案，即明年1月18日前披露相关信息。

刊登在深交所的最新公告并指出，该公司已于12月25日就有关可能交易与一名潜在交易对手签署了一份合作意向书，旨在列出双方就拟议交易原则上的初步意向，具体为潜在卖方将出售，并且公司将购买潜在卖方持有的目标公司权益。

万科称，最终交易对价、交易结构及目标资产具体范围，将基于尽职调查和估值的结果，由公司与潜在卖方协商决定。

“目前筹划的重大资产重组较为复杂，”公告称，该公司除与前述潜在卖方继续谈判之外，还在与其他潜在对手方进行谈判和协商。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

万科与“宝能系”的收购大战上演以来，收购方宝能投资旗下钜盛华和前海人寿对万科的合计持股量目前已升至24.26%；而万科管理层对宝能系的收购相当抵触，董事长王石公开反对宝能系的入主。

而上周四凌晨，万科发布声明欢迎安邦保险集团成为其重要股东，后者则回应表示将积极支持万科发展。外界将这番表态视为万科与安邦结盟，这使得万科管理层与“宝能系”的力量对比发生了明显的变化。目前安邦持股万科比例为6.18%。

中国证监会新闻发言人张晓军上周五则表示，对于宝能系举牌收购万科，证监会高度关注，目前正会同银监会、保监会对此事进行核实研判，以更好地维护公开、公平、公正的市场秩序，更好维护市场参与各方的合法权益。

万科A在停牌前收报24.43元人民币。（完）