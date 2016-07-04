停牌半年多的万科周一复牌开盘跌停 补跌效应显现

路透上海7月4日 - 停牌半年多的万科A股(000002.SZ)周一复牌，不出意料以跌停开盘，因其停牌期间大盘震荡下跌，且万科重组方案仍存变数，大股东和公司管理层纷争不断。

周一万科A开盘报21.99元，跌2.44元；万科H股(2202.HK)开盘报15.2港元，与上日持平。

万科此前公布与深圳地铁集团的重组方案，公司拟向深圳地铁非公开发行逾28.72亿股A股，购买其所持前海国际100%股权，初步交易价格为456.13亿元人民币。交易完成后深圳地铁将持股20.65%，成为万科新的第一大股东。不过这一方案获得万科现两大股东华润和宝能系的公开反对，宝能系还提议撤换万科现所有董事和监事成员。