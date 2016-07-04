版本:
中国
中国财经 | 2016年 7月 4日 星期一 10:12 BJT

停牌半年多的万科周一复牌开盘跌停 补跌效应显现

路透上海7月4日 - 停牌半年多的万科A股(000002.SZ)周一复牌，不出意料以跌停开盘，因其停牌期间大盘震荡下跌，且万科重组方案仍存变数，大股东和公司管理层纷争不断。

周一万科A开盘报21.99元，跌2.44元；万科H股(2202.HK)开盘报15.2港元，与上日持平。

万科此前公布与深圳地铁集团的重组方案，公司拟向深圳地铁非公开发行逾28.72亿股A股，购买其所持前海国际100%股权，初步交易价格为456.13亿元人民币。交易完成后深圳地铁将持股20.65%，成为万科新的第一大股东。不过这一方案获得万科现两大股东华润和宝能系的公开反对，宝能系还提议撤换万科现所有董事和监事成员。

万科周日晚公告称，董事会不同意宝能系成员、大股东深圳钜盛华提请召开股东大会审议撤换万科董事和监事的提案。

万科自去年12月18日下午起连续停牌，筹划资产重组事宜，期间股指震荡下跌，标杆指数沪综指.SSEC累计跌幅达18%，而万科H股并未连续停牌，上周五收报15.2港元，半年多来的累计跌幅亦达34%。一些业内人士估计万科复牌后理论上有2-3个跌停，不过亦有市场人士指出，若其大股东之间的收购大战继续，万科股价跌幅可能不如预期那么大。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐