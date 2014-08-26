万科与淘宝联手促销其多地房产项目 淘宝网支出可抵房款

路透上海8月26日 - 今年来中国房地产市场开始退烧，国内最大房地产公司--万科(000002.SZ)搞起另类营销。万科与阿里巴巴IPO-BABA.N旗下淘宝网周一联合宣布，淘宝用户全年花了多少钱，就可在万科全国12个城市23个楼盘直接冲抵购房款，最高可抵扣200万元人民币，这能够让淘宝用户的购房成本最多节省10%。

据淘宝房产官网介绍，消费者凭其在去年8月1日至今年7月31日之间的淘宝消费总额，可在线领取最高不超过200万元的同等额度购房款。若全年在淘宝消费不满5万元的用户，淘宝将直接发放5万元房款补贴。此外，淘宝用户的购房款抵扣均可在万科购房的公开优惠基础上叠加使用。

此次淘宝网与万科(2202.HK)的活动，包括了杭州、北京、上海、重庆、深圳等地的楼盘，楼盘总价从40万元至5,000万元不等。其中杭州楼盘最多，共有12个楼盘参与活动。本次促销活动中，每个楼盘可享优惠的上限各不相同，部分楼盘优惠上限仅1万元，活动将在9月30日结束。

中国国家统计局数据显示，1-7月商品房销售面积同比下降7.6%，销售额下降8.2%。

而万科总裁郁亮稍早在业绩会上表示，对于各地纷纷松绑房地产调控政策，公司不会过于乐观，而去库存目前仍是全行业均要面对的问题。公司未来仍会继续不囤地、不捂盘，并且在开盘后一个月内销售六成单位的目标。（完）

(发稿 林琦 审校 黄凯)

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