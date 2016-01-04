2015年万科以2,627亿元销售列房产商首位 恒大和绿地紧随--CRIC

路透上海1月4日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新数据，万科(000002.SZ)去年以2,627亿元人民币销售额列国内房地产商首位，恒大地产(3333.HK)和绿地集团(600606.SS)列第二和第三，销售额分别为2,050.4亿元和2,015.1亿元。

另一独立房地产研究机构--中国指数研究院最新数据显示，2015年共有104家房地产企业跻身销售百亿军团，较2014年增加24家，销售总额共计3.5万亿元，市场份额已超40%。前三位房企排名分别为万科(2202.HK)、绿地和恒大地产，销售额分别为2,610亿元、2,300亿元和2,004亿元。

目前上市房企尚未公布其自身的年度销售数据。

CRIC统计的国内最大100家房企中，除上述三家规模超2,000亿元的房企外，万达集团（1,512.6亿元）、中海地产(0688.HK)（1,492.3亿元）、保利地产(600048.SS)（1,471.1亿元）、碧桂园(2007.HK)（1,401.8亿元），这四家销售均超过千亿元。华润置地(1109.HK)、融创中国(1918.HK)和华夏幸福(600340.SS)亦跻身前十位。

报告指出，去年国内百强房企的销售额集中度增加1.86个百分点至39.64%，品牌效应强势依旧，而前十大房企的集中度为16.87%，较前年减少0.05个百分点。发达国家前十的房企集中度均已超过20%，未来，中国的房企集中度还有上升空间，品牌和规模仍然是房企未来争夺蛋糕的重要筹码。

CRIC报告称，2015年千亿房企数量依然为七家，从2012年以来，这一格局一直未被打破。500亿以上的房企较去年增加了一家，金地(600383.SS)以621亿元的销售金额首次进入了这一行列。第二梯队房企尽管每年都能确保一定业绩增速，但因整体布局和规模扩张已经基本完成，要迈入千亿大关还需一定时日。

2015年20家典型房企的平均销售目标完成率为98%，大部分房企的销售情况符合年初预期。去年一季度房企的销售情况并不乐观，但二季度开始逐步好转，三季度后一线和重点二线城市表现火爆、热销项目频现，为房企全年业绩作出了较大贡献。由于销售表现出色，11月起旭辉(0884.HK)、保利置业等房企陆续宣布提前达标，恒大、中海等在上调了销售目标后，最终也都轻松完成任务。

报告预期，2016年，房企将继续以物业销售作为重点，转变运营思维推动主业发展，一方面通过更多元的方式获取新项目，另一方面加大存量物业的去化力度。

报告认为，越来越多的中小房企由于资金紧张、谋求转型等原因欲退出房地产行业。2015年，恒大、融创等嗅觉灵敏、销售能力强的房企已有多次动作；近期的中央经济工作会议也强调，为化解产能过剩，“资本市场要配合企业兼并重组”。在行业和经济双重需求的支撑下，今年房企并购潮还将加剧，尤其大型房企将积极把握这一轮机会，“强者恒强”的定律在2016年将发挥到极致。（完）