2015年万科以2,627亿元销售列房产商首位 恒大和绿地紧随--CRIC

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透上海1月4日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新数据，万科(000002.SZ)去年以2,627亿元人民币销售额列国内房地产商首位，恒大地产(3333.HK)和绿地集团(600606.SS)列第二和第三，销售额分别为2,050.4亿元和2,015.1亿元。
另一独立房地产研究机构--中国指数研究院最新数据显示，2015年共有104家房地产企业跻身销售百亿军团，较2014年增加24家，销售总额共计3.5万亿元，市场份额已超40%。前三位房企排名分别为万科(2202.HK)、绿地和恒大地产，销售额分别为2,610亿元、2,300亿元和2,004亿元。
目前上市房企尚未公布其自身的年度销售数据。
CRIC统计的国内最大100家房企中，除上述三家规模超2,000亿元的房企外，万达集团（1,512.6亿元）、中海地产(0688.HK)（1,492.3亿元）、保利地产(600048.SS)（1,471.1亿元）、碧桂园(2007.HK)（1,401.8亿元），这四家销售均超过千亿元。华润置地(1109.HK)、融创中国(1918.HK)和华夏幸福(600340.SS)亦跻身前十位。
报告指出，去年国内百强房企的销售额集中度增加1.86个百分点至39.64%，品牌效应强势依旧，而前十大房企的集中度为16.87%，较前年减少0.05个百分点。发达国家前十的房企集中度均已超过20%，未来，中国的房企集中度还有上升空间，品牌和规模仍然是房企未来争夺蛋糕的重要筹码。
CRIC报告称，2015年千亿房企数量依然为七家，从2012年以来，这一格局一直未被打破。500亿以上的房企较去年增加了一家，金地(600383.SS)以621亿元的销售金额首次进入了这一行列。第二梯队房企尽管每年都能确保一定业绩增速，但因整体布局和规模扩张已经基本完成，要迈入千亿大关还需一定时日。
2015年20家典型房企的平均销售目标完成率为98%，大部分房企的销售情况符合年初预期。去年一季度房企的销售情况并不乐观，但二季度开始逐步好转，三季度后一线和重点二线城市表现火爆、热销项目频现，为房企全年业绩作出了较大贡献。由于销售表现出色，11月起旭辉(0884.HK)、保利置业等房企陆续宣布提前达标，恒大、中海等在上调了销售目标后，最终也都轻松完成任务。
报告预期，2016年，房企将继续以物业销售作为重点，转变运营思维推动主业发展，一方面通过更多元的方式获取新项目，另一方面加大存量物业的去化力度。
报告认为，越来越多的中小房企由于资金紧张、谋求转型等原因欲退出房地产行业。2015年，恒大、融创等嗅觉灵敏、销售能力强的房企已有多次动作；近期的中央经济工作会议也强调，为化解产能过剩，“资本市场要配合企业兼并重组”。在行业和经济双重需求的支撑下，今年房企并购潮还将加剧，尤其大型房企将积极把握这一轮机会，“强者恒强”的定律在2016年将发挥到极致。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。