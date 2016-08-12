万科A午后封住涨停 恒大继续收购预期又起

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海8月12日 - 中国最大房企--万科(000002.SZ)(2202.HK)A股周五午后封住涨停，中国恒大(3333.HK)继续收购的预期又起。
自14:13起，万科A即被巨量买盘推至涨停位22.78元人民币，较上日大涨2.07元，成交逾3.7亿股。
中国恒大周一晚宣布，截止周一，其透过旗下七家公司共持有万科5%股份。按相关规定，在举牌公布日及其之后两日，中国恒大不能买卖万科股份，周五正好解禁。
恒大并称，此次是出于认可万科A的投资价值才增持万科股份。未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合万科的业务发展及其股票价格情况等因素，决定是否继续增持或减持万科股份。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。