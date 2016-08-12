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中国财经 | 2016年 8月 12日 星期五 14:46 BJT

万科A午后封住涨停 恒大继续收购预期又起

路透上海8月12日 - 中国最大房企--万科(000002.SZ)(2202.HK)A股周五午后封住涨停，中国恒大(3333.HK)继续收购的预期又起。

自14:13起，万科A即被巨量买盘推至涨停位22.78元人民币，较上日大涨2.07元，成交逾3.7亿股。

中国恒大周一晚宣布，截止周一，其透过旗下七家公司共持有万科5%股份。按相关规定，在举牌公布日及其之后两日，中国恒大不能买卖万科股份，周五正好解禁。

恒大并称，此次是出于认可万科A的投资价值才增持万科股份。未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合万科的业务发展及其股票价格情况等因素，决定是否继续增持或减持万科股份。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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