万科早盘续封涨停并创近九年新高 带动地产股齐升

路透上海8月15日 - 中国最大房企--万科A(000002.SZ)周一早盘续封涨停并创近九年新高，带动地产股板块出现齐升现象。分析师指出，大家预期万科收购战可能还在继续，而且万科等地产股估值较低，在市场资金金相当宽裕的情况下，地产股成为近日的“吸金口”。

10:37分时,万科A封住涨停位25.06元，涨2.28元，这是2007年11月以来的最高水平。截止11点，万科成交超3亿股，涨停位上仍有逾7,000万股买单。上证地产类指数.SSEP升4.73%,报6,096.841点。

中国恒大上周一晚宣布，截止上周一，其透过旗下七家公司共持有万科5%股份。按相关规定，在举牌公布日及其之后两日，中国恒大不能买卖万科股份，上周五正好解禁。上周五万科收于涨停位22.78元。（完）