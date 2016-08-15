万科早盘续封涨停并创近九年新高 带动地产股齐升

证监会主席召集机构座谈 听取有关IPO等问题市场意见--消息（更新版）
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。
路透上海8月15日 - 中国最大房企--万科A(000002.SZ)周一早盘续封涨停并创近九年新高，带动地产股板块出现齐升现象。分析师指出，大家预期万科收购战可能还在继续，而且万科等地产股估值较低，在市场资金金相当宽裕的情况下，地产股成为近日的“吸金口”。
10:37分时,万科A封住涨停位25.06元，涨2.28元，这是2007年11月以来的最高水平。截止11点，万科成交超3亿股，涨停位上仍有逾7,000万股买单。上证地产类指数.SSEP升4.73%,报6,096.841点。
中国恒大上周一晚宣布，截止上周一，其透过旗下七家公司共持有万科5%股份。按相关规定，在举牌公布日及其之后两日，中国恒大不能买卖万科股份，上周五正好解禁。上周五万科收于涨停位22.78元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。
路透香港1月16日 - 消息人士称，摩根士丹利获得中国证券监管机构批准，将对中国证券合资企业持股提高至49%，为规定可达到的最高水平，是首家获得此类批准的银行。
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。