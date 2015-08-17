万科天津部分项目受爆炸事故影响 对今年业绩影响不大（更新版）

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路透香港8月17日 - 中国最大房地产企业之一的万科(000002.SZ)(2202.HK)周一称，公司在天津有三个项目受爆炸事故影响，当中有部分在建及已销售但尚未入住，受影响情况不一，但相信不会对公司今年业绩产生重大影响。

万科总裁郁亮在记者会上称，涉及三个项目受影响居民约5,200户，目前正在政府安排下，开始让业主分批进入现场检查损失情况，公司积极配合政府把相关工作做好。

“三个项目有已入伙、有在建、也有已销售但未入住，受影响不大一样，...在建的目前不具备再销售情况，因仍在救灾过程中。”他说。

郁亮表示，目前把安置放在第一位，“至于未来损失怎样承担的事上，我相信社会有完善的机制，不可能是万科一家来承担的。”

“我估计我们这方面的影响，应该是在万科可接受范围里面，不会对今年业绩产生重大影响力。”他称。

天津港“8.12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故周一召开第七次新闻发布会宣布，天津爆炸事故遇难人数升至114人，失联人员降为70人。

**外币均作对冲，人民币贬值影响不大**

对于近期人民币贬值，对部分外债较多的内房股可能受到一定影响，郁亮表示，公司对每种外币都有相应对冲，基本没有暴露在外的头寸，所以人民币贬值对公司影响不太大。

他并指出，万科目前有25%负债来自境外，但只有23%是境外外汇；人民币贬值亦不会令万科未来发债结构侧重于境内。

“因国内政策有时说变就变，等到变时才利用海外融资渠道很难，所以会以平衡策略对待境内外融资安排；但有一点会做的是，我们在举外债时会考虑对冲机制。”郁亮表示。

在海外拓展方面，现时万科已在美国、香港及新加坡获得10个项目，并在伦敦建立本地化团队负责英国和欧洲的开发机会。

郁亮表示，公司未来海外拓展仍会以美国和香港为主，由于伦敦是国际金融中心，所以万科也要在当地设立一个据点作尝试。除了香港市场以与伙伴合作及独资发展并行外，其他海外项目万科都会与伙伴合作。海外项目亦会在海外融资，故此人民币贬值不会带来太大影响。

万科稍早宣布，上半年净利同比仅升0.77%，至48.46亿元人民币，未来将积极推动业务转型，拓展消费地产、产业地产，以及地产延伸业务。（完）

(记者 梁慧仪；审校 张喜良)

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