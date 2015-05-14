中国两大地产商万科与万达签战略合作协议 开展深度项目合作

路透香港5月14日 - 中国两大房地产商--万科(2202.HK)(000002.SZ)与万达集团周四称，双方签署协议建立战略合作关系，将在房地产项目上开展深度合作。

万科是国内住宅龙头企业，万达则是商业地产龙头，是次两家公司强强联合，将基于长远发展的考虑。

据声明，万科与万达将各自成立由集团高层领衔的协调小组，以负责合作事宜的日常对接，以及项目合作信息的交流。

万科总裁郁亮称，希望这是中国房地产行业的“双打梦之队”。

“和万达的合作，有助于充分发挥万科在住宅领域的专业优势，获得更多的客户和发展机会；也有助于提升自身的商业地产能力，推动公司更好的向城市配套服务商转型。”他称。

万达集团董事长王健林表示，中国房地产市场已进入供需平衡为主要特征的发展新阶段，房地产企业发展需要新思维、新模式。万达与万科的战略合作是一次全新尝试，对万达来说，通过与万科合作，万达可以集中精力，加快实施轻资产战略。

“同时双方合作也是对行业和社会的贡献，可以更有效地利用社会资源，减少浪费，对行业发展起到示范作用。”他并称。

受此消息刺激，万科H股一度冲高逾6%，万达子公司万达商业3699.HK以及万达酒店(0169.HK)盘中亦曾涨3.6%及35%。

万达酒店下午发表声明指出，董事会确认并不知悉导致价格及成交量波动的任何原因。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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