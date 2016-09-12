万科称与深圳地铁集团没有对赌安排 后者董事长表态属期望

路透上海9月12日 - 在深圳地铁集团董事长林茂德近日公开表态后，引起外界对万科(000002.SZ)(2202.HK)与深圳地铁之间或存对赌协议的关注。万科周一早盘公告称，双方没有对赌安排，林茂德表态仅是地铁集团的投资期望和投后回报的设想。

据国内媒体近日报导，林茂德上周四在介绍深圳地铁运营经验时谈及“参与一个上市公司的事”，林茂德表示，“我跟他对赌，我们持你20多亿股值后，必须保持每年分一块钱给我，每年都要分20亿给我。”

万科公告称，经万科自查，并向公司董事、监事及高级管理人员书面确认，同时向深圳地铁集团发函核实，万科与深圳地铁之间不存在以协议或其他任何形式达成的对赌安排或意向。

公告还指出，根据深圳地铁集团的复函，林茂德上述发言是地铁集团按照市场化原则，基于上市公司以往优秀业绩表现及分红政策，以及对“轨道+物业”发展模式的信心，做出的投资回报设想。该投资回报设想是地铁集团判断长期重大股权投资之可行性的重要依据之一。

万科2015年分红方案为每10股派现7.2元，每股现金股息与每股收益比值为43.9%。

万科6月公布定向增发收购资产预案，公司拟向深圳地铁非公开发行逾28.72亿股A股，购买其所持前海国际100%股权，初步交易价格为456.13亿元人民币。交易完成后深圳地铁将持股20.65%，成为万科新的第一大股东。

万科A上周五收报23.17元，过去一个月累计上涨5.5%。（完）