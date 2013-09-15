纽约中国中心预计开业五年后回报率在8-11%--万通董事长

* 万通中国中心预计开业五年后投资回报率在8-11%

* 工业地产是万通增长最快的业务

* 目前在纽约尚有两个投资项目，暂不扩张

路透北京9月13日 - 中国房地产商--万通控股董事长冯仑周五对路透表示，万通在纽约世贸中心一号楼内的中国中心预计能在开业三年后开始有“很好的回报”，五年后投资回报率在8-11%。

他在万通一次合作签约活动间隙接受路透采访称，公司有意识控制住宅等高负债业务规模，工业地产是万通近些年增长最快的业务。

“未来开业以后，头三年会不亏，少有利润，三年以后，正常（运营）后会有很好的回报。”冯仑表示，并称据其测算，开业后五年投资报酬率在8-11%。

中国中心位于911重建后的世贸中心一号楼，拥有64层至69层的两万平方米面积，租期20年，预计2015年初开业。该中心旨在为中国和美国的主流双向高端客户提供商务活动空间。

对于这种投资模式，冯仑认为，不会比国内住宅项目赚钱多，但不亏本，而且长期看有稳定的收益，从这个角度说，又比简单做住宅好。

“做每个投资都是做决定，就像养一个孩子，让他明天就赚钱，这是种可能，还有种可能是让他上大学，最后赚大钱。”

随着中国房地产从黄金时代步入白银时代，过去靠囤地就能坐等升值的粗放模式已难以奏效，企业进入战略提升期，着眼于提高产品和服务的质量。

今年以来，万通已在天津、杭州、北京购入三块住宅用地，共斥资逾18亿元人民币。但冯仑强调，目前万通控股有一半资产未上市，对于整个公司而言，增长最快的是工业地产。

为了中国中心项目，冯仑跑了纽约近60趟，在这房地产各种业态竞争最激烈的地方，研究了每个阶段房地产发展模式，并决定依美国模式转型，重新架构业务链。

他称按照战略，万通有意识控制住宅等高负债和资本密集业务，选择未来，目前价值链在中上游，即服务业和金融业，公司整个系统在做很大改变，三分之二是住宅以外的业务（包括立体城市）。

**谨慎扩展海外业务**

除了中国中心，冯仑称万通在纽约还有两个项目，一个是与世贸中心一号楼管理人家族合作的公寓，一个是健康住宅项目。

但对于其业务扩展，冯仑态度谨慎，称目前只聚焦于纽约，并尽量在曼哈顿，如顺利再考虑扩大。目前纽约团队20来人就有七个国家背景，如果再扩展，从公司能力来说由于驾驭不了文化差异可能导致商业上的困难。

对于中国楼市，当被问及是否存在泡沫时，冯仑答称，“你这个问题本身就是泡沫...比如我问你病了没有，20天后还问你病了没有，可是你还到处活蹦乱跳的，你说你病了没有？”

近期亚洲首富李嘉诚旗下长和系接连出售内地土地，万科<000002.SZ >主席王石认为这是一个讯号，呼吁投资者小心，王石此前也在不同场合提及中国部分地区存在房地产泡沫问题。

而一线城市房价年内大幅上涨，近来“地王”频出，亦引发市场对房地产过热的担忧。

万通控股是北京民营资本规模最大的专业房地产投资公司之一。据2011年末统计，万通控股合并总资产为133.58亿元人民币，并拥有上市公司北京万通地产股份有限公司(600246.SS)。(完)

(发稿 谢衡/宿泱韫; 审校 黄凯)

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