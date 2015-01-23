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时事要闻 | 2015年 1月 23日 星期五 12:18 BJT

太平洋岛国瓦努阿图附近发生7.0级地震--USGS

路透新加坡1月23日 - 美国地质调查局(USGS)称，太平洋岛国瓦努阿图附近周五发生里氏7.0级地震。

地震发生在首都维拉港东北偏北37英里处，震源深度为20.5英里。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王兴亚)

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