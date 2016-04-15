版本:
中国
时事要闻 | 2016年 4月 15日 星期五 08:57 BJT

太平洋岛国瓦努阿图发生6.5级地震--美国地质调查局

路透4月15日 - 美国地质调查局(USGS)报告称，太平洋岛国瓦努阿图附近海域周五发生6.5级地震。

USGS称，震中位于桑托西北135公里，震源深度10公里。太平洋海啸预警中心称无海啸风险。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐