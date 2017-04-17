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时事要闻 | 2017年 4月 17日 星期一 10:54 BJT

南太平洋岛国瓦努阿图发生5.7级地震 暂无海啸预警--USGS

路透悉尼4月17日 - 美国地质调查局(USGS)称，南太平洋岛国--瓦努阿图西北周一发生5.7级地震。

最初报导的震级为6.0级，随后美国地质调查局将震级下调至5.7。震源深度20公里，发生在瓦努阿图Santo岛西北大约250公里处。

暂无海啸预警或伤亡及造成的破坏报导。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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