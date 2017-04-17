南太平洋岛国瓦努阿图发生5.7级地震 暂无海啸预警--USGS

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透悉尼4月17日 - 美国地质调查局(USGS)称，南太平洋岛国--瓦努阿图西北周一发生5.7级地震。
最初报导的震级为6.0级，随后美国地质调查局将震级下调至5.7。震源深度20公里，发生在瓦努阿图Santo岛西北大约250公里处。
暂无海啸预警或伤亡及造成的破坏报导。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。