瓦努阿图发生7.1级地震

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透悉尼3月9日电---美国地质调查局（USGS）称，太平洋岛国瓦努阿图（Vanuatu）附近海域周五发生7.1级地震，目前没有伤亡损失报告。
USGS称，震源深度约为36.8公里，震中位於瓦努阿图首都维拉港东南206公里。
电话联络到的维拉港一警方官员称，目前还没有伤亡损失报告。
太平洋海啸预警中心称，根据历史数据，目前无大范围破坏性海啸威胁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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