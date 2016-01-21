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时事要闻 | 2016年 1月 21日 星期四 14:05 BJT

梵蒂冈称英国退出欧盟会令欧洲变弱--报导

路透1月20日 - 英国《每日电讯报》援引梵蒂冈外长、大主教盖拉格（Paul Gallagher）接受ITV采访时的话报导称，盖拉格表示希望英国留在欧盟，称英国退出欧盟会令欧洲变弱。采访内容是在周三播出的。

“我认为，我们会将此视为不会让欧洲变得更强的事情。”盖拉格在谈到英国可能退出欧盟时称。

他还称：“教廷尊重英国民众的最终决定，这将由英国选民决定。”

英国首相卡梅伦已承诺，将在2017年底前就英国是否留在欧盟举行公投。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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