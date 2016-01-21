梵蒂冈称英国退出欧盟会令欧洲变弱--报导

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月20日 - 英国《每日电讯报》援引梵蒂冈外长、大主教盖拉格（Paul Gallagher）接受ITV采访时的话报导称，盖拉格表示希望英国留在欧盟，称英国退出欧盟会令欧洲变弱。采访内容是在周三播出的。
“我认为，我们会将此视为不会让欧洲变得更强的事情。”盖拉格在谈到英国可能退出欧盟时称。
他还称：“教廷尊重英国民众的最终决定，这将由英国选民决定。”
英国首相卡梅伦已承诺，将在2017年底前就英国是否留在欧盟举行公投。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。