独家：梵蒂冈与中国就争执多年的主教任命问题达成协议只差最后一步

路透罗马/香港/北京10月21日 - 据熟悉双方磋商的天主教消息人士，梵蒂冈与中国派出的代表预计会在本月底前在罗马会晤，努力就中国大陆的主教任命问题达成协议，从而结束双方之间的一项长期争执。

天主教消息人士还告诉路透，中国准备在年底前至少任命两名新主教，这些任命将会得到梵蒂冈的认可。一名与中国领导层有关系的消息人士证实，任命工作将向前推进。

60多年来，中国共产党强烈反对罗马有权在中国大陆任命主教。双方激烈争夺管理大陆多达1,000万天主教徒的权力。

天主教会消息人士以及其他了解相关讨论的人说，另外一个有所进展的迹象就是，梵蒂冈已经达成一项决定，将认可至少四位被中国任命但却未获教宗同意的“非法”中国主教。梵蒂冈代表8月中至北京进行破冰访问时，曾与中国当局以及这几位主教的其中几位会谈。

对梵蒂冈而言，在任命主教的问题上达成共识极为重要，因为这将减小中国天主教会内部正式分裂的可能性。天主教会在中国分成两派，一派是“官方”教会，以中国天主教爱国会为代表；另一派是“地下”教会，只宣誓效忠罗马教宗。天主教会及梵蒂冈消息人士说，若能达成协议将有助于团结这两大派别。

米兰天主教大学专研中国天主教历史长达20年的研究者Elisa Giunipero说，若达成协议，“定将消除(中国天主教内部)分裂风险，60年来这一直是个潜在威胁。”

**教宗方济各的优先事项**

这些最新进展是教宗方济各所推动的幕后协商之一。若能达成任命主教协议，将是梵蒂冈及中国共产党努力改善数十年来彼此不睦关系的一大跃进。

方济各在2013年3月获选为教宗之后，在梵蒂冈同中国关系上谱写出新篇章。据路透7月时报道，2014年在纽约出席联合国大会之际，方济各便寻求同中国国家主席习近平会面，试图为会谈铺平道路，而且今年4月双方成立了一个联合工作组以敲定关于主教任命的协议。恢复全面外交问题尚不在目前讨论中。

梵蒂冈副发言人Paloma Garcia Ovejero说道，罗马教廷对路透的提问不作置评。中国外交部也未能回应。

据天主教会消息人士称，梵蒂冈方面希望在中国全国天主教第九届代表会议召开前就看到主教的任命，此次会议预期在12月召开。

上次代表会议的召开还是在六年前，当时中国在未获教宗批准的情况下任命了新的主教，作为回敬，梵蒂冈在2011年和2012年驱逐了其中三名，北京同梵蒂冈的关系非常紧张。

天主教消息人士表示，目前，梵蒂冈亟欲尽快就这些主教的任命做出定夺，以防再度面临与北京方面摊牌的局面，同时未雨绸缪，防止中国天主教内部产生分歧。

**展现善意姿态**

中国新主教的任命也是越来越急迫，因为目前大陆超过100个教区的主教职位中约有30个空缺，75岁或以上年事已高的主教大约也有30人。三名熟知协商情况的人士表示，有关任命新主教的会谈，焦点集中在山西长治与四川成都。另外，与中国领导层有联系的一名人士表示，四川成都与西昌将会任命新主教。

教廷代表在8月份于北京的最后一轮谈判中，才被允许与几位未获教宗承认的主教碰面。教廷消息人士表示，他们视此为中方的善意姿态，此前中国方面禁止这些主教与教廷代表接触。消息人士表示，这次会面为梵蒂冈承认部分主教铺平了道路。

根据教会消息来源，与教廷代表会面的其中一位是昆明主教马英林。马英林是中国天主教主教团主席和中国天主教爱国会副主席。这两个团体皆听命于中国共产党，并不为梵蒂冈所承认。

除了马英林以外，梵蒂冈料将承认的另外三位主教为河北承德主教郭进才，黑龙江省哈尔滨主教岳福生，河南蒲圻主教涂世华。

天主教消息人士称，共有八名主教未获得梵蒂冈认可。余下的四名中有两名有子女或女友，另外两名所在教区已有梵蒂冈认可的主教。

知情人士称，8月在北京会面时，各方就任命新主教的原则达成一致。按照协议草案，新的中国主教将由地方神职人员选出，教宗做最后的任命。主教如果能向中国提出证据，可以从道德等方面否决候选人。

**仍然存在的障碍**

梵蒂冈是西方国家中唯一没有与中国建交的国家，与中国的关系缓和或许能让大陆的基督徒日子更好过些。而对于中国来说，与罗马教廷关系好转也有改善其国际形象等好处。

在一些天主教教区，包括中国的地下教区，对于梵蒂冈同中国当局之间的协议存在顾虑。这种情况在香港更为甚之，香港当地的教区和神职人员与在中国内地的中外牧师保持着联系，而且通常都是地下联系。有些人担心，梵蒂冈可能对中国方面作出太多的让步，而且相关的协议并不会让中国天主教徒的日子更好过一些。

尽管在就任命新主教的协议方面有进展，但在一系列其它问题上，梵蒂冈和中国方面依然分歧重重。譬如，据两名教会消息人士称，一些中国官员依然力主任命主教无需得到教宗批准。

马达钦的问题也需要解决。马达钦是上海教区助理主教，于2012年被软禁，当时马达钦在被任命为辅理主教时宣布，辞去在中国天主教爱国会的职务。马达钦目前仍在软禁中，他曾在6月发表博文写道，他当时的举动“不明智”。

此外，大约30名属于地下天主教会的主教和追随本地牧师的信徒面临被迫加入中国天主教爱国会的压力，这也是问题之一。天主教官员称，梵蒂冈希望被视为非法的八名主教的问题一经解决，中国方面就能认可这些主教。(完)