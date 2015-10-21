意大利媒体报道教皇患有脑瘤 梵蒂冈予以否认

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透梵蒂冈城10月21日 - 意大利媒体报道称，教皇方济各患有良性脑瘤；梵蒂冈周三予以否认。
“教皇和往常一样在进行高强度的活动。传播毫无根据的消息是非常不负责任的，不值得关注，”发言人Federico Lombardi神父在声明中称。
意大利全国性报纸《Quotidiano Nazionale》周三在头版报道称，现年78岁的教皇在“一段时间前”曾被直升机秘密送往一个托斯卡纳小镇见一位日本医生。
报道称，教皇被诊断出“脑部有一个小黑点”，但可以医治。
教皇近几个月似乎很健康，除了坐骨神经痛引发的腿疼，他为此定期在梵蒂冈接受理疗。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。