意大利媒体报导教皇患有脑瘤 梵蒂冈予以否认

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透梵蒂冈城10月21日 - 意大利媒体报导称，教皇方济各患有良性脑瘤；梵蒂冈周三予以否认。
“教皇和往常一样在进行高强度的活动。传播毫无根据的消息是非常不负责任的，不值得关注，”发言人Federico Lombardi神父在声明中称。
意大利全国性报纸《Quotidiano Nazionale》周三在头版报导称，现年78岁的教皇在“一段时间前”曾被直升机秘密送往一个托斯卡纳小镇见一位日本医生。
报导称，教皇被诊断出“脑部有一个小黑点”，但可以医治。
教皇近几个月似乎很健康，除了坐骨神经痛引发的腿疼，他为此定期在梵蒂冈接受理疗。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。