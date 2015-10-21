意大利媒体报导教皇患有脑瘤 梵蒂冈予以否认

(本文由路透中文网编译提供)

路透梵蒂冈城10月21日 - 意大利媒体报导称，教皇方济各患有良性脑瘤；梵蒂冈周三予以否认。

“教皇和往常一样在进行高强度的活动。传播毫无根据的消息是非常不负责任的，不值得关注，”发言人Federico Lombardi神父在声明中称。

意大利全国性报纸《Quotidiano Nazionale》周三在头版报导称，现年78岁的教皇在“一段时间前”曾被直升机秘密送往一个托斯卡纳小镇见一位日本医生。

报导称，教皇被诊断出“脑部有一个小黑点”，但可以医治。